Chasperli, Noldy und Pumuckl sorgen für Kinderlachen in Falera

La fermata Falera präsentiert das neue Kulturprogramm und hat für die Kinder so manche farbenfrohe Gäste zu Besuch. Zum einen ist in diesem Jahr zum ersten Mal die Veranstaltungsserie Klapperlapapp mit ihrer «Märchen-Wintershow» in Falera zu sehen und zum anderen die schweizerdeutsche Fassung von «Pumuckl».