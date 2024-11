Auf dem Podest sind nur Bündner Destinationen

Mehr als zwei Millionen Suchanfragen hat die Schweizer Vermittlungsplattform e-domizil für die bevorstehende Wintersaison analysiert. Das Portal bezeichnet sich als Schweizer Spezialist für Ferienwohnungen und Ferienhäuser. Dabei wurde klar, dass die Nachfrage der 100 am meisten gesuchten Ziele über jener des Vorjahres liegt. Gleichzeitig wurden zehn Prozent mehr Buchungen getätigt. Die erste Welle erfolgte im Februar und März. Die zweite nach den Sommerferien. Und: Destinationen in Graubünden dominieren in den Top Ten.