12 Todesopfer durch Lawinen – die Hälfte davon im Kanton Graubünden

Der Winter 2023/24 war geprägt von milden Temperaturen, einem schneereichen Winterbeginn in der Höhe und damit verbunden einem meist günstigen Schneedeckenaufbau, wie das SLF mitteilt. Während die Schneehöhen in hohen Lagen überdurchschnittlich waren, lag in mittleren und tiefen Lagen deutlich weniger Schnee als im langjährigen Durchschnitt. Im Süden der Schweiz lagen die Schneehöhen in der Höhe bei durchschnittlichen Werten. Anders sah die Situation in den tieferen Lagen aus: Dort fiel der meiste Niederschlag als Regen. An vielen Orten lag dadurch nur wenig oder gar kein Schnee.