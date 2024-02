Ein Wochenende im Zeichen des guten Tropfens

So sprechen am Samstag die beiden Winzer Matthias Gubler und Roman Hermann sowie Wine-Director Amanda Wassmer Bulgin über «Terroir im Wein». Dabei geht es um die natürliche Umgebung, in welcher der Wein entsteht. Weiter geht es am Vormittag mit einer Lesung zu «Wein und Food Pairing» mit den Winzern Micha Davaz, Georg Schlegel und Carina Lipp und Sommelière Martina Wilhelm. Nach dem Mittagessen gibt es eine Degustation, darauf folgt das Abendessen.