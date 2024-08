Unbekannte versprayen bei der Strasse zwischen Landquart und Schiers Elektrokästen

Eine unbekannte Täterschaft hat seit Juli entlang der Nationalstrasse N28 zwischen Ganda Landquart und Schiers für einen Sachschaden in der Höhe von nahezu 10'000 Franken gesorgt. Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden haben die Unbekannten insgesamt acht Sachbeschädigungen an Infrastrukturen der Strasse verübt. Hauptsächlich seien Signalisationskästen und Elektrokästen in den Farben Gelb und Blau besprayt worden.

Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Personen, die zu diesen Sachbeschädigungen Beobachtungen gemacht haben, sollen sich beim Polizeistützpunkt Prättigau in Schiers unter der Telefonnummer 081 257 78 8 melden.