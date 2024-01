Ticket-Chaos in Chur: Eine Reisegeschichte erregt internationales Aufsehen

Darauf reagierte die Frau allerdings wenig begeistert und stornierte kurzerhand das Ticket. So stand er nun da, ein wenig verzweifelt – und ohne das entscheidende Billett in der Hand. In diesem Augenblick kam die rettende Botschaft der Frau: «Tickets gibts übrigens auch unten am Automaten.» So eilte der Reisende zum besagten Automaten. Stolz hielt er endlich ein Billett in der Hand, nur um zu realisieren, dass der Zug in diesem Moment davonfuhr.