Drei Züge werden am Churer Bahnhof getauft

In Chur sind am Freitag ein Giruno und ein FV-Dosto der SBB sowie ein RhB-Capricorn-Triebzug auf die Namen «Graubünden», «Chur» und «Weisshorn» getauft worden. Als Taufpaten amteten gemäss einer Mitteilung die Bündner Regierungsrätin Carmelia Maissen, SBB-CEO Vincent Ducrot sowie der Churer Stadtpräsident Urs Marti. Die «Graubünden» wurde mit Wasser aus dem Rhein getauft. Das Bündner Wappen auf dem Giruno werde schon bald in Deutschland und Italien zu sehen sein. Der FV-Dosto «Chur» wurde ebenfalls mit Bündner Wasser getauft. Das Wasser stamme aus der Plessur, die in Chur in den Rhein mündet. Die Stadtmusik Chur umrahmte den dreifachen Taufakt musikalisch.