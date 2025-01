Verstörter Hund und Feuerwerksbrände: Das waren die Silvestereinsätze der Churer Polizei

Lärmklagen, ein herrenloser Hund und Probleme mit Feuerwerk: Die Einsatzkräften der Stadtpolizei Chur hatten in der Silvesternacht einiges zu tun. So mussten sie unter anderem einen entlaufenen Hund einfangen, der wohl wegen der Feuerwerke verstört war. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, entdeckte ein Passant in den frühen Morgenstunden in der Nähe des Kantonsspitals Graubünden den verstörten herrenlosen Hund. Schon kurz darauf sei das Tier eingefangen worden und konnte wohlbehalten dem Besitzer zurückgebracht werden.

Feuerwerk und Lärmklagen

Weil Feuerwerke in den Wohnquartieren gezündet wurden, gingen bei der Polizei mehrere Meldungen ein. Zweimal musste sie ausrücken, um einen Brand zu löschen. «An der Rheinfelsstrasse musste der Inhalt eines Moloks gelöscht werden, weil brennende oder noch heisser Feuerwerkskörper unachtsam entsorgt wurden», schreibt sie.

Auf dem Stadthallenplatz sei ausserdem die Eisschutzfolie auf der Frontscheibe eines Autos in Brand geraten und gelöscht worden. Während beim Molokbrand kein Sachschaden entstand, wurde das Auto beschädigt.

Neben Hilfeleistugen erhielt die Polizei zudem viele Anrufe wegen Lärms.

Anhänger ist zu breit

Die Stadtpolizei führte in der Silvesternacht auch mehrere Verkehrskontrollen durch, wie es heisst. Ein Traktor, der auf der Gäuggelistrasse unterwegs war, wurde angehalten, weil die Anhängerladung offensichtlich nicht genügend gesichert und zu breit war. Die Sicht nach hinten sei erheblich eingeschränkt gewesen, schreibt die Polizei.