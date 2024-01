Diesen Churerinnen und Churern steht die Einheimischenkarte zu

Als Ausnahmefälle wurden vom Stadtrat folgende Bezugsberechtigte ergänzt:



Geschiedene Eltern / nicht Verheiratete: Wenn beide Elternteile in Chur wohnhaft sind oder die Kinder in Chur und ein Elternteil auswärts lebt, erhalten die Kinder eine Zweitkarte. Leben die Kinder auswärts, ein Elternteil in Chur, erhalten die Kinder eine Erstkarte. Pflegekinder, die unter der Woche in Chur bei Pflegeeltern wohnen, erhalten ebenfalls eine Erstkarte. Mit diesen Massnahmen kann den Familienverhältnissen bestmöglich Rechnung getragen werden.



Ebenfalls wurde geregelt, dass Zweitwohnungsbesitzer, die diese in Chur versteuern, eine Karte erhalten. Wochenaufenthalter, die nur einen Anteil der Steuern in Chur entrichten, sind nicht bezugsberechtigt. Das Handling für diese Gruppe sei für die Ausgabestelle kaum machbar, da diese Gruppe einer hohen Fluktuation unterworfen sei auch bezüglich Lebensmittelpunkt.



Anders ist es beim steuerrechtlichen Wohnsitz in Chur und zivilrechtlichem Wohnsitz auswärts. Das bedeutet, die Person ist in Chur lediglich Aufenthalter, bezahlt aber die gesamten Steuern in Chur. In diesem Fall ist die Person bezugsberechtigt. Als weitere bezugsberechtigte Ausnahme wurden Grenzgänger festgelegt, die Quellensteuer in Chur bezahlen.