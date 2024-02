Sils feiert die Musik: Die Engadiner Eiskonzerte sind zurück

Am Samstag geht die Konzertserie weiter in La Punt Chamues-ch mit dem Musiker Nils Burri. Laut Mitteilung startet Burris Auftritt um 11 Uhr auf dem Eisplatz in La Punt. Am 16. Februar lädt dann das Duo Goldschatz zum Mitfeiern auf dem Eisfeld in Zuoz ein. Das Konzert beginnt um 17 Uhr beim Eisplatz Purtum. Der Eintritt für die Engadiner Eiskonzerte ist frei, eine Reservation ist nicht erforderlich.