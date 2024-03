Churer Velobörse: Darauf solltet ihr beim Kauf eines gebrauchten Velos achten

Hunderte von Velos stehen auch in diesem Jahr an der Velobörse in Chur wieder zum Verkauf, und mehr als die Hälfte davon wird wohl neue Besitzerinnen und Besitzer finden. Zum ersten Mal können in diesem Jahr Händlerinnen und Velomechaniker aus der Region Chur an der Velobörse ihren eigenen Stand aufbauen und dem Publikum neue oder bereits gebrauchte Veloteile und Zubehör zu attraktiven Preisen dem Publikum anbieten, heisst es in der Mitteilung von Pro Velo Graubünden. Ansonsten bleibe das Erfolgsrezept der Velobörse – hochwertige Occasionsvelos zu erschwinglichen Preisen anzubieten – unverändert. «Diesmal erwarten wir wieder ein grosses Angebot an Velos von Händlern aus der Region», so Simon Gredig, Geschäftsführer von «Pro Velo Graubünden».