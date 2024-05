Tragischer Unfall in Pontresina: Skitourengänger wird von Lawine erfasst und stirbt trotz Reanimation

Gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden ist es am Sonntag zu einem tödlichen Lawinenunfall in Pontresina gekommen. Eine dreiköpfige Skitourengruppe war vom Piz Palü herkommend talwärts in Richtung Vadret da Morteratsch unterwegs, als sich gegen 13 Uhr ein Eisabbruch bei der Fuorcla Bellavista ereignete.

Zwei der Tourengänger konnten dem Abbruch ausweichen. Ein 59-jähriger Mann hingegen wurde von der Schnee- und Eismasse erfasst, mitgerissen und verschüttet, wie es weiter heisst. Trotz raschem Auffinden und sofortiger Reanimation verstarb der Mann noch auf dem Lawinenfeld. Für die Bergung und Transporte standen laut Mitteilung Helikopter der Rega sowie der Heli Bernina AG im Einsatz. (red)