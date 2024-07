Nach den Unwettern: Jetzt können die Freiwilligen anpacken

An Freiwilligen für die Arbeiten am Samstag fehlt es nicht, wie es in der Mitteilung weiter heisst. In den Wochen nach den Unwettern hätten sich zahlreiche Menschen bei der Gemeinde gemeldet, um mitzuhelfen. Insgesamt seien über 500 Kontakte registriert worden, darunter auch solche in Italien. Die 150 Freiwilligen, welche am Samstag im Einsatz stehen, werden mit Schaufeln und Hacken ausgerüstet, um bei den Aufräumarbeiten in der Landschaft mitzuhelfen. Der Tag sei «ganz der Säuberung und Räumung von Dutzenden Hektar Wiesen und Feldern gewidmet», welche überflutet worden seien.