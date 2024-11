Trotz schwierigem Jahr: Bündner Bienen waren schweizweit fast am fleissigsten

Was die Honigernte betrifft, gab es in diesem Jahr grosse regionale Unterschiede. Das geht aus der neusten Umfrage von Apisuisse, Dachverband der Imkerinnen und Imker, hervor. Die Gesamthonigernte in der Schweiz beträgt 16,1 Kilogramm pro Bienenvolk, ein Kilo weniger als im Vorjahr mit 17,1 Kilogramm. Am meisten Honig wurde mit 25,6 Kilogramm pro Bienenvolk im Kanton Obwalden geerntet. Direkt dahinter belegt Graubünden mit 24,9 Kilogramm pro Bienenvolk den zweiten Platz. Etwas weniger fleissig, aber trotzdem noch über dem Durchschnitt, waren die Glarner Bienen mit 16,5 Kilogramm pro Volk. Am wenigsten Honig wurde im Fürstentum Liechtenstein mit gerade einmal 5,7 Kilogramm pro Bienenvolk geerntet. Da je nach Kanton nur einzelne Teilnehmer an der Umfrage mitmachten, müssen die Ergebnisse mit Vorsicht genossen werden, heisst es in der Mitteilung von Apisuisse. Insgesamt hätten 738 Imkerinnen und Imker aus der Schweiz und Liechtenstein teilgenommen. Daraus resultiert folgende Grafik: