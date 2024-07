Auto kippt auf der A13 aufs Dach

Zum Unfall kam es am Donnerstag kurz nach 17 Uhr. Ein 22-Jähriger fuhr in Begleitung von einer Frau und zwei Männern mit einem Auto und einem Anhänger auf der Südspur der Autobahn A13 in Richtung Chur Süd. Das Auto und der Anhänger gerieten ins Schleudern, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. Das Auto prallte in die Mittelleitplanke, kippte um und blieb auf dem Dach liegen.

Ein Team der Rettung Chur brachte die Mitfahrerin zur Überprüfung ins Kantonsspital Graubünden. Bis 19.30 Uhr war die Autobahn in diesem Abschnitt nur einspurig befahrbar. (red)