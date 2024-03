Audifahrer fährt nach Kollision mit Wohnmobil einfach weiter

Auf der Hauptstrasse von Schmitten ist es am frühen Mittwochnachmittag zu einer Kollision gekommen. Laut Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden war ein 31-jähriger Mann um 14.15 Uhr mit seinem Wohnmobil von Wiesen in Richtung Schmitten unterwegs. In einer Kurvenkombination vor Ober Bodma überholte ihn ein dunkeler Audi und kollidierte mit der linken hinteren Seite des Wohnmobils.

Laut Polizei muss das überholende Auto einen Schaden aufweisen, fuhr jedoch einfach weiter. Nun sucht sie nach Personen, die Hinweise zum Vorfall machen können. Diese sollen sich beim Polizeistützpunkt Lenzerheide-Albula unter der Nummer 081 257 78 10 melden. Insbesondere sucht die Kantonspolizei Graubünden die Lenkerin oder den Lenker des Audi, möglicherweise Modell A6 Kombi, mit Bündner Kontrollschildern. (red)