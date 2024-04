Einen Abhang hinunter: Auto überschlägt sich mehrfach

In Ardez kam es am Dienstag um 13.15 Uhr auf einer Waldstrasse zu einem Unfall. Ein 76-jähriger Autofahrer war in Begleitung von seiner Ehefrau von der Ruina Chanoua kommend abwärts in Richtung Ftanerstrasse unterwegs. Laut Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden kam das Auto von der Strasse ab. Es überschlug sich im steilen Gelände über 15 Meter weit mehrfach und bleib auf dem Dach liegen.

Strassenarbeiter eilen zur Hilfe

Der 76-Jährige konnte sich und seine Frau aus dem Auto befreien. Strassenarbeiter haben den Unfall bemerkt, wie es in der Mitteilung heisst. Sie eilten zur Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte.

Die beiden Verunfallten wurden mittelschwer verletzt. Die Frau wurde von der Rega ins Spital nach Samedan geflogen und der Mann vom Rettungsdienst Scuol ins dortige Spital gebracht. (red)