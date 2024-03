Fahrer war abgelenkt: Lieferwagen prallt in Schluein in Verkehrsinsel

Am Freitagmorgen um 5 Uhr ist es im Weiler Caglia Liunga zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gemäss Kantonspolizei Graubünden fuhr ein 63-jähriger Mann auf der Hauptstrasse von Schluein in Richtung Ilanz, als sein Lieferwagen in eine Verkehrsinsel in der Strassenmitte prallte. Erste Erkenntnisse würden darauf schliessen, dass der Mann abgelenkt war, so die Polizei.

Beim Zusammenprall mit der Verkehrsinsel fuhr der Lieferwagen zwei Inselpfosten um. Einer der beiden schleuderte in einen entgegenkommenden Lastwagen. Wie es heisst, entstand am Lieferwagen Totalschaden und am Lastwagen ein Sachschaden von rund 3000 Franken. (red)