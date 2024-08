Wandern geniessen: Experte erklärt Ursachen für Unfälle und wie man sie vermeidet

Eigenverantwortung bedeutet auch, dass man entsprechend reagiert, wenn man merkt, dass man an seine Grenzen stösst und beispielsweise auf der Wanderung umkehrt. Ich habe das Gefühl, dass viele ihre Fähigkeiten und die Rahmenbedingungen falsch einschätzen, was zu Unfällen führt. Alle, die in den Bergen unterwegs sind, sollten für sich selbst eine Art Sicherheitsnetz schaffen und in Momenten, in denen sie das Gefühl haben, «vielleicht geht es noch», bewusst entscheiden: «Nein, ich mache das nicht», um auf der sicheren Seite zu bleiben.