Nach dem hauchdünnen Ja zur neuen Strasse: So geht es in Domat/Ems jetzt weiter

Zum zweiten Mal wurde in Domat/Ems über eine Verbindungsstrasse zwischen Via Sid und Via Musel abgestimmt, und zum zweiten Mal wurde es denkbar knapp. Am 27. November 2022 hatten die Stimmberechtigten eine Volksinitiative für den Bau der sogenannten Verbindung Süd-Ost mit 1267:1168 Stimmen angenommen. Am Sonntag nun sagten sie auch Ja zu einem Objektkredit über 2,4 Millionen Franken für das gut 500 Meter lange Strassenstück – mit 1243:1180 Stimmen.