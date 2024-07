Polizeimeldung: 43-jährige Bündnerin stirbt beim Stand-up-Paddeln in der Aare

In der Aare bei Wichtrach zwischen Thun und Bern ist am Sonntagabend eine Frau beim Stand-up-Paddling verstorben. Gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei waren sie und ein Mann auf je einem Board unterwegs, als sie aus noch zu klärenden Gründen kenterten.

Der Mann konnte sich selbstständig aus dem Wasser retten, wie die Kantonspolizei Bern am Montag mitteilte. Die Frau geriet derweil in Not. Der Mann und anwesende Drittpersonen konnten sie aus dem Wasser bergen. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmassnahmen verstarb sie im Spital. Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine 43-jährige Schweizerin aus dem Kanton Graubünden. (red/sda)