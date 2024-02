Lindsey Vonn und Roger Federer liefern sich ein besonderes Pistenduell in Lenzerheide

Im dazugehörigen Post spricht die ehemalige Sportlerin begeistert von der Chance, gegen ihren Freund anzutreten. Sie bewundere Roger als Sportler, Philanthrop und unglaublichen Champion seit so vielen Jahren. Das gemeinsame Skifahren sei ein lang gehegter Wunsch gewesen und obwohl Lindsey unsicher war, ob es jemals dazu kommen würde, kommentierte sie freudig: «Aber hier sind wir: in Rente, beim Skifahren und das Leben am geniessen.»

Und wir hoffen natürlich auf viele weitere solcher freudigen Momente!