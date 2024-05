Rhätische Bahn sperrt bald die Arosalinie 

Auch für Transportkunden der Bündner Güterbahn komme es zu Einschränkungen in diesem Zeitraum. «Die Bündner Güterbahn unterstützt Transportkunden bei der Organisation von alternativen Umschlagsmöglichkeiten auf der Strasse oder an einem Umschlagbahnhof der RhB«, heisst es in der Mitteilung weiter.