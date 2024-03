Auto kracht in Mauer und wird total beschädigt

Um 19.10 Uhr am Gründonnerstag war ein 18-Jähriger mit seinem Auto von Surrein in Richtung Rabius unterwegs. Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, rutschte das Auto in einer Rechtskurve bei Igniu nach links und prallte frontal in den Anfang einer Stützmauer. Das Auto drehte sich einmal um die eigene Achse und blieb quer auf der Strasse stehen.

Trotz des heftigen Aufpralls blieb der Autofahrer unverletzt, wie es heisst. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. (red)