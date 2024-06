Verheerendes Unwetter, Flüchtlingskinder und Helvetiarockt

Die Plattform Design am Rhein wird 2024 erstmals lanciert und findet von Chur entlang beider Flussverläufe bis nach Disentis-Sedrun respektive Andeer statt. Dabei öffnen Kreativschaffende ihre Studios/Werkstätten und geben Einblicke in den Prozess ihrer gestalterischen Arbeiten. Im Bild befindet sich Kuratorin Fabienne Barras in einem umgebauten Stall in Almens, wo einige Werke von regionalen Künstlerin gezeigt werden.

Bild Livia Mauerhofer