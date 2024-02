Aufbau für das Art on Ice, Kochwettbewerb und ein junges Eishockeytalent

Hauptprobe geglückt: Fünf talentierte Bündner Kochauszubildende werden am nationalen Wettbewerb «Gastro-Elite-2024» teilnehmen, der an der OFFA ausgetragen wird. Die entscheidende Probe vor dem Wettbewerb absolvierten sie in der Aula der Gewerbeschule Chur.

Bild Olivia Aebli-Item