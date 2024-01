Bald mehr Moloks, dafür weniger Gebühren im Klosterdorf

Seit Anfang Januar 2023 ist in Disentis ein neues Abfallentsorgungsgesetz in Kraft – es hat zu massiven Aufschlägen bei den Taxen geführt, wie auch Gemeindepräsident René Epp einräumt. Harsche Reaktionen auf die Gebührenerhöhung sind nicht ausgeblieben, unter anderem auch in Leserbriefen aus der Einwohnerschaft. «Jetzt haben wir geschaut, was wir machen können, um die Taxen zu reduzieren», so Gemeindepräsident Epp.