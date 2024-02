82-Jährige prallt mit Auto frontal gegen einen Baum in Davos

Die 82-jährige Autofahrerin fuhr am Dienstagvormittag von Davos in Richtung Wiesen, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt. Nach der Abzweigung zum Bahnhof sei sie nach ersten Erkenntnissen rechts in die Stützmauer geprallt, habe Gegenfahrbahn und Ausstellplatz überquert und sei rund zehn Meter die steile Böschung hinunter gestürzt. «Das Auto prallte frontal gegen einen Baum», schreibt die Polizei.

Passanten hätten kurz vor 10 Uhr von der Strasse wegführende Radspuren bemerkt und die Polizei alarmiert. Gemeinsam mit einem Team des Rettungsdienstes Davos konnten die Frau geborgen und Erste Hilfe Massnahmen getroffen werden. Die Frau wurde mit Verletzungen ins Spital nach Schiers überführt. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die Unfallursache ab. (red)