Die Churer Nationalfeier kann nicht auf der Quaderwiese stattfinden

«Sofern es das Wetter zulässt, beginnt nach dem Eindunkeln der feierliche Teil mit dem traditionellen Kinder-Lampionumzug beim Parkplatz der Stadthalle und dem Höhenfeuer am Calanda», so die Mitteilung. Im Anschluss folge die offizielle Ansprache der Gemeindepräsidentin Géraldine Danuser. Um 22 Uhr beginne dann die LED-Show des Künstlers Christian Ziegler.

Weitere Tipps, was ihr in Graubünden am 1. August unternehmen könntet, findet ihr hier in unserer grossen Übersicht: