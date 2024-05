Wahlanlass am Churer Wochenmarkt

Sa. 25.05.2024 - 09:53

Wahlanlass zu den Stadtratswahlen: Der Kornplatz füllt sich

Der Regen hat sich gelegt. Churerinnen und Churer sammeln sich am Kornplatz und schauen auf die Bühne, wo die Stadtratskandidierenden sich die Zeit nehmen, wichtige Fragen zu beantworten. In den Fragen geht es um die grössten Herausforderungen die der Stadt Chur bevorstehen. Auf TV Südostschweiz wird der erste Teil der dazugehörigen Sendung am Montag übertragen.