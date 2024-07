Unfall in Chur: Autofahrerin fährt im Kreisel Ring-/Wiesentalstrasse Velofahrerin an

Im Kreisel Ring-/Wiesentalstrasse ist es am frühen Mittwochabend zu einem Unfall zwischen einem Auto und einer Velofahrerin gekommen, wie die Stadtpolizei Chur in einer Mitteilung schreibt. Die Autofahrerin war auf der Ringstrasse abwärts in Richtung Tittwiesenstrasse unterwegs. Im Kreisel kollidierte sie mit einer von links kommenden Velofahrerin.



Laut Mitteilung verletzte sich die Velofahrerin bei der Kollision und wurde mit der Rettung Chur ins Kantonsspital Graubünden gebracht. (red)