Warum wird der Hund in der Pfanne verrückt?

Jeder hat sicherlich schon einmal etwas erlebt oder gehört, das mit grossem Erstaunen verbunden war. Vielleicht hat jemand im Bekanntenkreis im Lotto gewonnen, man erhält unerwartet ein kostenloses Upgrade auf einem Flug, oder der Lehrer vergisst, die Hausaufgaben einzusammeln, die man nicht gemacht hat. In solchen Momenten kann man sagen: «Da wird der Hund in der Pfanne verrückt!» Diese Redewendung drückt Erstaunen oder Ungläubigkeit aus – etwas scheint fast unmöglich, und doch ist es geschehen.

Ein uralter Scherzkeks

Doch woher stammt dieser Ausdruck? Dafür müssen wir in die Vergangenheit reisen, ins 14. Jahrhundert, um genau zu sein. Der Ursprung liegt in den Geschichten von Till Eulenspiegel, einer fiktiven Figur aus einem alten deutschen Volksbuch. Till Eulenspiegel ist als der Schalk des 14. Jahrhunderts bekannt geworden – er stellte sich dumm und spielte seinen Mitmenschen gern Streiche. In einer seiner Geschichten wird «der Hund in der Pfanne verrückt», wie es auf till-eulenspiegel.de heisst.

Der arme Hund

In seiner 45. Geschichte arbeitet Eulenspiegel als Gehilfe eines Braumeisters, der einen Hund namens «Hopf» hat. Als der Braumeister wegen einer Hochzeit die Brauerei für einen Tag verliess, beauftragte er Eulenspiegel damit, Bier zu brauen und Hopfen zu sieden. Eulenspiegel aber missverstand den Auftrag absichtlich und siedete nicht die Pflanze Hopfen, sondern den Hund «Hopf». Er warf den Hund in den Braukessel und kochte ihn bei lebendigem Leib. Der Hund starb unter Zuckungen in der Pfanne. Als der Braumeister zurückkam und dies sah, warf er Eulenspiegel sofort aus der Brauerei. Wenn heute etwas Unerhörtes oder Unglaubliches passiert, «wird der Hund in der Pfanne verrückt.»

