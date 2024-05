Tag der Arbeit: Das sind die spannendsten Fakten rund um das Thema Arbeiten

Die Kantone Aargau, Basel, Freiburg, Jura, Neuenburg, Schaffhausen, Solothurn, Thurgau, Tessin und Zürich feiern den 1. Mai als Tag der Arbeit. Je nach kantonaler Regelung ist in diesen Kantonen der ganze oder der halbe Tag arbeitsfrei. Nicht so in Graubünden: Nebst den Ausserrhödlern arbeiten Bündner schweizweit an den meisten Tagen im Jahr. Doch weshalb ist das so, und was ist der Ursprung dieses nicht ganz so arbeitssamen Tags der Arbeit?