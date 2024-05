Superhelden der Tierwelt: Diese Tiere haben erstaunliche Fähigkeiten 

Was das besonders aussergewöhnlich macht, ist der Umstand, dass sie sich während ihrer Metamorphose – jener Phase, in der sie sich von einer Raupe in einen Schmetterling verwandeln – praktisch komplett in Einzelteile zerlegen. Nur ein kleiner Teil ihres Gehirns bleibt erhalten. Und genau dieser Teil macht es möglich, dass sie sich an all die Raupe-Erlebnisse erinnern. Offenbar ist das Gehirn eines Schmetterlings also der beste Ort, um Geheimnisse zu bewahren – da könnte so mancher Spion neidisch werden.