Kurz erklärt: Das steckt hinter alltäglichen Wetterbegriffen

Es gibt zwei Arten von Hochdruckgebieten: dynamische und thermische. Dynamische entstehen durch das Absinken von Luftmassen, was den Druck am Boden erhöht. Dabei erwärmt sich die Luft und trocknet aus, was oft zu klarem, sonnigem Wetter führt. Thermische Hochdruckgebiete entstehen durch kalte Luft, die sich in den unteren Luftschichten ablagern, da sie dichter sind als warme Luft.