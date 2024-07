Könnt ihr euch noch daran erinnern? Diese fünf Berufe prägten einst unser Arbeitsleben

Anders als in manchen Filmen dargestellt, waren Hofnärrinnen und Hofnarren nicht nur zur Unterhaltung der Adeligen da. Für sie galt nämlich Narrenfreiheit, was ihnen erlaubte, Kritik an den Adeligen zu üben und so auf Missstände und Probleme hinzuweisen. Oft waren sie die einzigen Stimmen am Hof, die es wagten, die Wahrheit über die Zustände im Herrschaftsbereich auszusprechen. Dies machte sie zu einer wichtigen, wenn auch oft unterschätzten Stimme in den politischen Geschicken des Königreichs.