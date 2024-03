Deshalb ist dieser Sonntag mancherorts grün

Heute wird der St. Patrick’s Day nicht nur in Irland, sondern mit Umzügen und Festivals an vielen Orten gefeiert, wo irische Emigranten leben – zum Beispiel in Neufundland, in Nordengland, in Manchester, Boston, Chicago, New Orleans und New York. Zunehmend wird der St. Patrick’s Day auch andernorts gefeiert, zum Beispiel in München und Berlin. Auch die Schweiz hat schon beim sogenannten «Greening» mitgemacht. So wurde der Rheinfall 2014 an vier Abenden grün beleuchtet. Mittlerweile gibt es zu Ehren von St. Patrick in mehreren Schweizer Städten kulturelle Veranstaltungen, in denen Irland und seine Bräuche im Zentrum stehen. Dort wird unter anderem getanzt und irisches Bier, zum Beispiel Guinness, getrunken.