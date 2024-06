Verlaufen und kein Mobile-Empfang: So orientiert ihr euch ohne GPS

Nun ist natürlich immer die Frage, in welcher Richtung sich Norden von unserem Standpunkt befindet. Um das herauszufinden, gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Wie «wiki.cevi.ch» schreibt, befindet sich beispielsweise das Moos an den Bäumen in Mitteleuropa im Nordwesten. Im Frühling bleibt Schnee an Nordhängen länger liegen.