So reagiert ihr richtig bei Zeckenstichen

«Man sollte sie dann so rasch als möglich entfernen», schreibt Felix Fleisch, Stellvertretender Chefarzt und Leiter Infektiologie und Spitalhygiene am Kantonsspital Graubünden, auf der Webseite des Kantonsspitals. Die Zecke sollte dabei ohne Hilfsmittel oder Tinkturen und ohne Drehbewegung langsam hautnah herausgezogen werden. Am besten funktioniere das mit den Fingernägeln oder noch besser mit einer Pinzette. Anschliessend sei es wichtig, sorgfältig zu desinfizieren.