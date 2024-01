Sicherheit beim Schlemmen: So geht Brandschutz beim Fondueabend

Marco Sgier, Leiter des Geschäftsbereichs Brandschutz bei der Gebäudeversicherung Graubünden, beschäftigt sich täglich mit Berichten von Bränden. Auch jener über den misslungenen Fondueabend lag auf seinem Pult. Für ihn steht fest: «Brennsprit hat beim Fondueabend nichts auf dem Tisch zu suchen.» Zwar ist der Gebrauch der flüssigen Anzündhilfe gesetzlich nicht verboten, laut dem Experten gibt es aber viele Alternativen, die sicherer sind. «Es gibt beispielsweise Brennpasten und elektrische oder gasbetriebene Fonduerechauds. Diese Varianten sind allesamt sicherer als Brennsprit.» Im Umgang mit Brennsprit bestehe kein Spielraum für Fehler, so der Experte weiter. Ein unachtsamer Moment, sei es durch das Berühren des Rechauds oder durch ein Verschütten des Sprits, reiche, und ein Brand sei nahezu garantiert. «Das endet dann in Verbrennungen an der Hand oder schlimmstenfalls im Gesicht», führt Sgier aus. Und betont: «Das alles ist vermeidbar, wenn man auf den Brennsprit verzichtet.»