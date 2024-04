Autofahrerin flüchtet vor der Polizei und kracht in Ampel

Um 1 Uhr in der Früh ist es am Donnerstag auf der Masanserstrasse in Chur zu einem Selbstunfall gekommen. Wie die Stadtpolizei Chur schreibt, wollte sie an einer Tankstelle eine Frau kontrollieren, die bei laufendem Motor hinter dem Steuer eingeschlafen war. Doch die Frau wollte sich nicht kontrollieren lassen und fuhr Richtung Ringstrasse davon. Nach kurzer Flucht sei sie jedoch auf der Kreuzung Masanser-/Ringstrasse in eine Fussgängerampel gefahren.

Die 21-Jährige blieb gemäss Polizei unverletzt; es wurde eine Blut- sowie eine Urinprobe angeordnet. Der Führerausweis wurde ihr vor Ort abgenommen. Die Fussgängerampel wurde erheblich beschädigt und das Auto mit Totalschaden abgeschleppt, wie es abschliessend heisst. (red)