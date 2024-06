Velofahrer stirbt, weil er einem Landwirtschaftsfahrzeug ausweichen wollte

Am Donnerstag verunfallte ein 76-jähriger Velofahrer schwer. Auf einem Feldweg nahe Sevgein kreuzte er ein landwirtschaftliches Fahrzeug. Um am Fahrzeug vorbeizukommen, stieg er ab und stürzte schwer. Eine Rega-Crew hatte ihn ins Kantonsspital gebracht. Dort verstarb er am Freitagabend, wie die Kantonspolizei Graubünden nun mitteilt.

Unfall am Donnerstag

In einer früheren Mitteilung schreibt die Polizei, dass der Velofahrer in Richtung Valserstrasse unterwegs gewesen sei, während ein 54-jähriger Mann mit dem landwirtschaftlichen Fahrzeug entgegenkam. Der Velofahrer stieg noch vor dem Kreuzungspunkt von seinem Velo ab. Dabei stürzte er allerdings in die ansteigende Böschung und blieb schwer verletz liegen. Gemäss ersten Erkenntnissen ereignete sich der Sturz ohne Drittverschulden. (red)