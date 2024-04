Schafft es Chur, die bewegteste Gemeinde der Schweiz zu werden?

Die Stadt Chur hat in Zusammenarbeit mit verschiedenen Fitnessanbietern sowie Fitnesscentern und -studios ein vielfältiges und kostenloses Angebot an Bewegungsaktivitäten zusammengestellt, das dazu ermutigt, Neues auszuprobieren und um die Freude an der Bewegung zu entdecken, wie es weiter heisst. Unter fachkundiger Anleitung können Teilnehmende bewusst eine Auszeit, auch vom Arbeitsalltag, nehmen und so wieder in Balance kommen. Das Angebot reicht von Qi Gong über Yoga und Crossfit bis hin zum Boxen. Der Vorsommer biete die perfekte Gelegenheit, im Freien mit Gleichgesinnten zusammenzukommen und sich im Rahmen der «bewegten Stadt Chur» sportlich zu betätigen. (red)