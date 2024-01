Kein City Race und doch fährt er mit dem Snowboard mitten durch St. Moritz

Am vergangenen Freitag erinnerte ein Snowboarder die St. Moritzerinnen und St. Moritzer an die Zeiten vor 2016, als das City Race noch stattfand. Was fehlte, waren die vielen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie Live-Musik. Ausserdem war die Strasse nicht abgesperrt. Stattdessen fuhr der Snowboarder an den Autos vorbei mitten auf der Strasse in einen Kreisel. «Ich habe ständig kreative Ideen und die hatte es wirklich in sich», sagt er.