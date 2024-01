Schlitteln am gesperrten Flüelapass 

Gestartet wird alleine oder im Zweierteam. Und der Spass soll dabei ganz klar im Vordergrund stehen, wie die Destination Davos Klosters mitteilt. Denn anders als bei gewöhnlichen Rennen gewinnt nicht derjenige Schlitten, der am schnellsten im Ziel ist. Stattdessen gilt es, der durchschnittlichen Fahrtzeit aller Teilnehmenden am nächsten zu kommen. So bleibt während des Rennens genügend Zeit, die Winterlandschaft zu bewundern oder ein Foto zu schiessen. Für die beste Verkleidung gibt es zudem einen Sonderpreis. Im vergangenen Jahr waren es zwei Astronautinnen auf einem Raketenschlitten, die dafür erkürt wurden.