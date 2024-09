30'000 Gäste am Umzug der Schlagerparade

21 fantasievoll geschmückte Hossamobile, rund 100 Kleinfahrzeuge und viele bunt gekleidete Gruppen zogen am Samstag durch die Hauptstadt Graubündens. Rund 30'000 Gäste waren - trotz durchzogenem Wetter - am Umzug mit dabei, heisst es in der Medienmitteilung des Organisationskomitees. Der Anlass sei friedlich verlaufen.

Die Konzerte und Partys - ebenfalls ohne Zwischenfälle - haben Freitag und Samstag rund 10'000 Besucherinnen angelockt.

«Unsere Erwartungen wurden erfüllt», so Organisationskomitee-Mitglied Marc Raguth Tscharner. «Wir freuen uns auf die nächste Austragung am 26. und 27. September 2025 in der, bis dahin noch bestehenden, Stadthalle Chur.» Wie es mit der Schlagerparade im 2026 weitergehe, stehe derzeit noch in den Sternen. (red)