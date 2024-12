Pirouetten und elegante Sprünge auf dem Engadiner Eis

Die Schweizermeisterschaftsläuferinnen und der Nachwuchs des Internationalen Schlittschuhclubs St. Moritz stellen am Montag, 30. Dezember, ihr Können unter Beweis. Dann findet ab 17 Uhr wieder das Schaulaufen des Schlittschuhclubs statt. Die eleganten Sprünge und Pirouetten werden auf der Eisfläche am Sportplatz Muot Marias in Sils zu sehen sein.

Glühwein und Punsch wird offeriert

Die Veranstaltenden versprechen in einer Mitteilung einen zauberhaften Abend voller beeindruckenden Darbietungen auf dem Eis. Damit es für die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht allzu kalt wird, offeriert Sils Tourimus einen Glühwein oder Punsch vor dem Restaurant «Plazzet».

Der Eintritt ist frei. Der Club sammelt nach dem Schaulaufen jedoch Gelder zur Förderung des sportlichen Nachwuchses.