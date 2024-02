Prättigau und Engadin abgeschnitten: Historischer Lawinenwinter jährt sich zum 25. Mal

Zwölf Tote in Evolène

Der folgenschwerste Lawinenniedergang in dem historischen Lawinenwinter ereignete sich in Evolène im Wallis in der Nacht auf den 22. Februar 1999: Zwölf Menschen starben, als ihre Häuser verschüttet wurden. Es handelte sich um den drittschwersten Lawinenniedergang in der Schweiz im 20. Jahrhundert.