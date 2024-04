In Graubünden können Baugesuche neu elektronisch eingereicht werden

An der Entwicklung der «eBau»-Plattform waren Gemeinden, Architekturbüros und kantonale Fachstellen beteiligt. Insgesamt dauerten die Arbeiten an der Plattform drei Jahre, wie es weiter heisst. In dieser Zeit wurden die Bedürfnisse der verschiedenen Nutzergruppen ermittelt, die Anzahl und der Inhalt der Formulare optimiert, Pflichtenhefte erstellt, eine öffentliche Ausschreibung durchgeführt, der Anbieter ausgewählt und schliesslich die Plattform entwickelt.