Der neue Churer Stadtpräsident und Co.: Diese fünf Themen haben euch diese Woche in den Bann gezogen

Die Wahl von Hans Marin Meuli zum neuen Stadtpräsidenten von Chur hat uns diese Woche beschäftigt – und euch bewegt. Ebenso wolltet ihr mehr über die Asbestdeponie wissen, die in Gäsi ans Licht gekommen ist und mehr über das Engagement von Nino Niederreiter und Leonardo Genoni für den EHC Chur erfahren.

Diese fünf Themen der ersten Juliwoche haben euch als Online-Leserschaft auf «suedostschweiz.ch in den Bann gezogen:

1. «Hami» hats gemacht: So tickt der neue Churer Stadtpräsident Hans Martin Meuli

Nachdem beim ersten Wahlgang für das Churer Stadtpräsidium kein Kandidat das absolute Mehr erreichte, fand am 30. Juni der entscheidende zweite Wahlgang statt. Hans Martin Meuli erhielt dabei die meisten Stimmen und machte direkt klar, was es zuerst anpacken will.